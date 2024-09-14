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MicroStrategy увеличивает свои запасы биткойнов до 9,45 миллиардов долларов

Статья сообщает о том, что компания MicroStrategy приобрела биткойны на сумму 1,11 миллиарда долларов в период с 6 августа по 12 сентября 2024 года, увеличив свои общие запасы до примерно 9,45 миллиарда долларов.
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Программная компания MicroStrategy (MSTR.O) значительно расширила свои инвестиции в биткойн, приобретя криптовалюту на сумму 1,11 миллиарда долларов в период с 6 августа по 12 сентября 2024 года. В результате этого, общая стоимость биткойнов, находящихся на балансе компании, возросла до приблизительно 9,45 миллиарда долларов.

Данный шаг приобретает особое значение на фоне одобрения биржевых фондов на основе биткойнов (ETF) Комиссией по ценным бумагам и биржам США в январе 2024 года. Поддержка таких финансовых институтов, как Уолл-стрит, а также известных личностей, таких как Илон Маск, способствует постепенному внедрению биткойна в мейнстрим финансовых рынков.

Аналитики подчеркивают, что увеличение запасов биткойнов компании MicroStrategy в качестве средства защиты резервных активов положительно сказалось на привлекательности её акций, которые часто демонстрируют корреляцию с движениями криптовалютного рынка.

MicroStrategy начала активно инвестировать в биткойн в 2020 году, когда её доходы от основной программной деятельности начали сокращаться. С тех пор компания стала крупнейшим корпоративным держателем биткойнов. По состоянию на конец 2023 года, на балансе компании находилось 190 000 биткойнов, и она заявила о планах на дальнейшее увеличение своих криптовалютных запасов.

Кроме того, в июле 2024 года совет директоров MicroStrategy принял решение провести сплит акций в соотношении 10 к 1, чтобы сделать их более доступными для инвесторов.

В цифрах: с 6 августа по 12 сентября 2024 года MicroStrategy приобрела около 18 300 биткойнов по средней цене около 60 408 долларов за единицу. На 12 сентября 2024 года общие запасы компании и её дочерних предприятий составляют приблизительно 244 800 биткойнов. Общая стоимость активов компании на основе текущих рыночных цен составляет примерно 9,45 миллиарда долларов, что соответствует средней цене покупки около 38 585 долларов за биткойн, включая все комиссии и расходы.

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