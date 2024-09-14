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Nata15
Верховный суд Бразилии снял заморозку с банковских счетов Starlink и X
Штрафы были связаны с невыполнением требований по блокировке аккаунтов, распространению информации и отсутствием юридического представителя в Бразилии.

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораис снял ранее наложенные ограничения на банковские счета компаний Starlink и X после того, как на счета казначейства страны было переведено 18,35 миллиона реалов (примерно 3,3 миллиона долларов США). Это решение было принято в связи с тем, что перечисленные средства покрыли штраф, который компания X должна была выплатить Бразилии. Штрафы были наложены в рамках разногласий между миллиардером Илоном Маском, владельцем компании, и судьёй Мораисом.

Ранее Мораис распорядился заблокировать доступ к социальной сети X в Бразилии, поскольку компания не выполнила судебные приказы о блокировке определённых аккаунтов. Эти аккаунты обвинялись в распространении дезинформации и сообщений, которые, по мнению судьи, представляли угрозу демократическому порядку в стране. В ответ на это Илон Маск назвал подобные действия "цензурой" и оспорил решение суда.

Кроме того, компания X не выполнила требования бразильского законодательства по назначению местного юридического представителя и не выполнила вовремя судебные постановления, что привело к заморозке счетов Starlink в качестве возможного источника покрытия штрафов.

Несмотря на снятие заморозки со счетов, судья Мораис оставил в силе своё решение о блокировке доступа к социальной сети X в Бразилии. Это объясняется тем, что вопрос о назначении юридического представителя до сих пор не решён, а предписания по удалению спорного контента остаются невыполненными.

#новости
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