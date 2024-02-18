Особенностью первого стала камера с высоким разрешением, тогда как второй стал самым недорогим смартфоном бренда

На прилавках магазинов России появились два новых смартфона от компании realme: realme C67 и Note 50, каждый из которых обладает своими особенностями и характеристиками, призванными удовлетворить разные потребности потребителей.

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Realme C67 оснащен 6,72-дюймовым экраном с разрешением 2400x1080 пикселей, обновлением 90 Гц и яркостью 950 нит, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Для плавной работы устройства и мультимедийных приложений используется чип Snapdragon 685 в сочетании с до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Одним из ключевых преимуществ realme C67 является его камера с основным сенсором на 108 Мп и поддержкой 3-кратного зума. Компания утверждает, что фотографии, сделанные с помощью этой камеры, более четкие и яркие по сравнению с другими смартфонами, оснащенными 50-Мп сенсорами.

Realme C67 оснащен батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт. Кроме того, устройство имеет защиту от воды и пыли класса IP54, стереодинамики для повышения громкости и "мини-капсулу 2.0" для отображения статуса заряда и другой полезной информации.

Realme Note 50 оснащен IPS-экраном диагональю 6,74 дюйма с обновлением 90 Гц и яркостью 560 нит для комфортного просмотра контента. Он работает на платформе UNISOC T612, обеспечивая стабильную производительность.

Realme Note 50 имеет тыльную камеру с датчиком на 13 Мп, который поддерживает ночную съемку благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта.

Устройство также оснащено батареей на 5000 мАч, защитой от воды и пыли IP54, "мини-капсулой" и другими дополнительными функциями.

Realme C67 доступен в зеленом и черном цветах корпуса по цене от 15 990 до 17 990 рублей в зависимости от объёма памяти.

Realme Note 50 предлагается в голубой и черной расцветках, начиная с 5990 рублей за версию с 3/64 ГБ и 7990 рублей за 4/128 ГБ.

Эти две модели представляют собой различные варианты смартфонов, которые позволяют потребителям выбирать в зависимости от их предпочтений, бюджета и потребностей в функциях.