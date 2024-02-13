По прогнозам аналитиков International Data Corporation (IDC), в ближайшие годы будет стремительно расти спрос на персональные компьютеры с нативной поддержкой искусственного интеллекта. Уже в ближайшие несколько лет на них будет приходиться более половины от всех поставок ПК

Согласно последнему отчету аналитического агентства International Data Corporation (IDC), индустрия персональных компьютеров готовится к значительным изменениям в ближайшем будущем. Прогноз IDC указывает на стремительный рост спроса на ПК с нативной поддержкой искусственного интеллекта, предвещая переворот в этой области технологий.

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В соответствии с прогнозом специалистов IDC, в течение ближайших нескольких лет на ПК с поддержкой искусственного интеллекта будет приходиться более половины от всех поставок персональных компьютеров. Прогнозируется, что к 2027 году около 60% всех новых компьютеров будут готовыми к работе с искусственным интеллектом.

В своем отчете аналитики IDC отмечают, что стремление индустрии персональных компьютеров воспользоваться возможностями искусственного интеллекта становится все более явным. Обещания повысить продуктивность пользователей, снизить затраты на логические выводы и обеспечить безопасность устройств вызвали значительный интерес со стороны ИТ-руководителей к ПК с искусственным интеллектом.

Под ПК с искусственным интеллектом понимаются компьютеры с выделенным нейрочипом (NPU), предназначенным для выполнения соответствующих задач. Несмотря на то что уже существуют нейрочипы в составе некоторых процессоров, их производительность до сих пор ограничена, но в ближайшем будущем ожидается значительный рост производительности. Появление чипов от AMD, Intel и Qualcomm с производительностью от 40 до 60 TOPS в ближайшие годы обещает открыть новые возможности для работы с искусственным интеллектом.

Таким образом, индустрия персональных компьютеров готовится к значительным изменениям, а прогноз IDC указывает на то, что ПК с искусственным интеллектом станут неотъемлемой частью повседневной жизни пользователей в ближайшем будущем.