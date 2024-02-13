В рамках Чикагского автосалона Kia представила не только K5 2025, но и обновлённую версию Kia Carnival

На Чикагском автосалоне, проходящем в эти дни, Kia представила обновленную версию своего популярного многоместного минивэна, Kia Carnival 2025. Обновленная модель, оснащенная гибридной силовой установкой, привлекает внимание как своими техническими характеристиками, так и смелым, агрессивным дизайном.

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Новая комплектация Kia Carnival 2025 включает 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 54-киловатный электромотор. Вместе эти компоненты обеспечивают общую мощность впечатляющих 242 лошадиных силы и 271 Нм крутящего момента. Помимо этого, доступна также простая комплектация с 3,5-литровым двигателем V6, который развивает 287 л. с. и 260 Нм крутящего момента.

Одним из ключевых изменений, привлекших внимание посетителей автосалона, стал более агрессивный и угловатый дизайн новой Kia Carnival. Передняя часть автомобиля получила более "квадратную" форму с массивной прямоугольной решёткой радиатора и угловатыми светодиодными фарами. Сзади кузов также подвергся изменениям в сторону более угловатого дизайна, что придает автомобилю более смелый и современный облик.

В салоне Kia Carnival 2025 размещены три ряда сидений, которые можно легко извлечь для увеличения багажного пространства. Для тех, кто ценит современные технологии, доступна опция мультимедийной системы Connected Car Rear Cockpit, оборудованной несколькими 14,6-дюймовыми HD-мониторами. Кроме того, улучшенная навигационная система Connected Car Navigation Cockpit обеспечивает более быструю работу, а мультимедийный дисплей получил раздел с часто используемыми функциями.

Пока что официальная информация о цене и дате начала продаж Kia Carnival 2025 не была объявлена. Однако, с учетом внушительных обновлений и улучшений, ожидается, что новая модель будет привлекательным предложением на рынке многоместных автомобилей.

Обновленная Kia Carnival 2025 представляет собой смелый шаг вперед для бренда Kia, объединяя в себе современные технологии, высокую производительность и элегантный дизайн. Новая гибридная версия и агрессивный стиль делают этот автомобиль одним из наиболее интересных предложений на рынке семейных минивэнов.