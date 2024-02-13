Ещё совсем недавно любители сериала Deus Ex смотрели в будущее с надеждой — Embracer Group приобрела лицензию на IP и студию Eidos Montreal, которая разработала две последние части киберпанковской саги. Увы, в начале 2024 года воздушный замок рухнул

Илайас Туфексис, актер, воплотивший на экране образ киборга Адама Дженсена в популярной киберпанковской серии видеоигр Deus Ex, написал открытое письмо своим поклонникам, прощаясь с легендарной ролью.

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После неожиданных новостей о том, что издательство Embracer Group отменило новую игру серии Deus Ex и сократило штат студии Eidos Montreal, ответственной за разработку этой серии, Туфексис решил выразить свою благодарность в адрес своих поклонников.

"Я хотел бы поблагодарить всех вас за вашу неизменную поддержку и добрые слова на протяжении многих лет," написал Туфексис в своем обращении. "Но пришло время сказать 'пока' легендарной роли Адама Дженсена. Я горжусь, что смог воплотить этого уникального персонажа и благодарен за возможность".

Туфексис также выразил надежду на возможное возвращение серии Deus Ex на экраны, отметив, что это возможно при условии приобретения прав на серию другим издателем. "Может быть, кто-то другой выкупит на неё права. Может, сделаем мультсериал или даже новую игру," написал актер. Он даже шутливо предложил миллиардеру Илону Маску взяться за спасение бренда, отметив его явный интерес к киберпанку и наличие финансовых возможностей.

В заключение своего письма, Туфексис подчеркнул, что готов к новым проектам и образам, но признал, что роль Адама Дженсена имеет особое значение для него и будет всегда оставаться дорогой.

И так, фанаты и поклонники серии Deus Ex прощаются с Илайасом Туфексисом в роли Адама Дженсена, но остаются в ожидании возможного возвращения киберпанковской саги на экраны в будущем.