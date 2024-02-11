В китайском сегменте сети появилось видео, в котором раскрывается способ «убийства» Windows с помощью манипуляций с системным временем

Недавно в китайском сегменте сети появилась тревожная информация о серьезной уязвимости операционной системы Windows. В видео, опубликованном в сети, раскрывается метод, позволяющий "убить" Windows путем манипуляций с системным временем. После выполнения определенных операций компьютер перестает функционировать, требуя переустановки системы для восстановления.

реклама

Согласно информации, представленной энтузиастом из Китая, Windows можно атаковать, установив дату 1 января 10 000 года. Однако, сделать это не так просто, учитывая ограничения системы, позволяющие установить только дату до 31 декабря 2099 года. Однако, возможно использовать команду DATE или BCDEDIT /SET OPTIONSEDIT 1, чтобы обойти эти ограничения и изменить дату на максимально возможное значение.

Как только системное время установлено на 1 января 10 000 года и компьютер перезагружен, начинают проявляться серьезные проблемы с работой операционной системы. Процент использования процессора подскакивает до 35%, параметры системы опустошаются, клики мыши задерживаются, а приложения, включая "Проводник" и панель задач, начинают аварийно закрываться. В итоге, компьютер зависает и не восстанавливается после перезагрузки, требуя полной переустановки операционной системы для восстановления работоспособности.

Эта уязвимость представляет серьезную угрозу для пользователей Windows и требует внимания и незамедлительных действий со стороны Microsoft. Пока что нет официального комментария от компании, но ожидается, что Microsoft начнет реагировать на эту информацию и предоставит исправление для этой уязвимости в ближайшее время. Пользователям рекомендуется быть осторожными и следить за обновлениями безопасности от Microsoft.