Устройство получило большой экран Mini LED с 1152 зонами подсветки и высоким качеством изображения

Бренд Redmi анонсировал новую модель монитора под названием Redmi G Pro, который обещает стать идеальным выбором как для геймеров, так и для любителей качественного изображения. Главной особенностью этого устройства является использование Mini LED экрана с 1152 зонами подсветки, что обеспечивает невероятную яркость до 1000 нит и уровень контрастности впечатляющих 1 000 000 : 1.

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С разрешением 2560x1440 пикселей (2K), частотой обновления вплоть до 180 Гц и временем отклика всего 1 мс, монитор Redmi G Pro обеспечивает плавный и реалистичный геймплей без каких-либо разрывов изображения. Поддержка HDR1000 и широкий цветовой охват (100% sRGB, 99% DCI-P3, 97% Adobe RGB) делают каждый игровой или просмотренный контент по-настоящему качественным.

Важным аспектом устройства является его дизайн и удобство использования. Монитор Redmi G Pro оснащен удобной подставкой с возможностью регулировки во всех направлениях, а также дополнительными интерфейсами, включая порт DP1.4 и два выхода HDMI 2.0. Для защиты глаз пользователей от вредного синего света предусмотрен сертификат TÜV Low Blue Light.

Новый монитор Redmi G Pro уже доступен для предзаказа по цене всего $300, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит качество изображения и плавность игрового процесса.