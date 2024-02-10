Состоялся релиз второго сюжетного дополнения к Atomic Heart
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6 февраля мир игровой индустрии встретился с новым витком приключений в мире Atomic Heart, благодаря запуску долгожданного дополнения "Узник Лимбо". Этот эксцентричный шутер от студии Mundfish порадовал фанатов своим уникальным и захватывающим контентом.
В "Узнике Лимбо" игроков ожидают необычные и забавные ситуации, которые подарят им незабываемые впечатления. От драк с пряничными человечками до забегов по полосам препятствий в поисках яблок, а также управления гусем - этот DLC переполнен фантазией и безумием.
Критики уже оценили новинку и выразили свое восхищение оригинальностью и захватывающим геймплеем "Узника Лимбо". Однако, чтобы погрузиться в этот удивительный мир, необходимо иметь оригинальную игру Atomic Heart. DLC доступен для приобретения на платформе VK Play.
Таким образом, "Узник Лимбо" продолжает удивлять и радовать своих поклонников, предлагая им новые и увлекательные приключения в уникальном мире Atomic Heart.
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