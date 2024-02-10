Японская компания PhaseTech представила семейство саундбаров VLS с оригинальной модульной конструкцией. Помимо качественного звука, новинки могут похвастать точным соответствием размеру самого телевизора независимо от его модели

PhaseTech, ведущий производитель аудиооборудования, анонсировал выпуск новой линейки саундбаров VLS с инновационной модульной конструкцией, предназначенной для идеального соответствия размерам телевизора любой модели. Эта инновация призвана решить проблему выбора правильного размера акустической системы, обеспечивая пользователей точным и эстетичным решением.

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В рамках новой линейки представлены две модели: PhaseTech VLS70-LCR, предназначенный для телевизоров с диагональю экрана от 60 до 70 дюймов, и VLS100-LCR для моделей от 75 до 100 дюймов. Особенностью этих саундбаров является возможность регулировки размера, позволяющая пользователям самостоятельно настроить акустическую систему под свой телевизор. Такой подход обеспечивает идеальное соответствие размерам телевизора и саундбара, что важно для визуальной гармонии в интерьере.

Каждая модель саундбара оснащена тремя секциями акустической системы, которые легко устанавливаются на специальную монтажную пластину. Кроме того, для каждой конкретной модели телевизора будет доступна декоративная панель с тканевой отделкой, изготовленная по индивидуальному заказу. Это позволит не только точно соответствовать размерам телевизора, но и гармонично вписать саундбар в дизайн помещения.

В техническом плане обе модели саундбаров обладают высоким качеством звучания благодаря использованию двух 3-дюймовых низкочастотных динамиков, двух 3-дюймовых басовых излучателей и 0,75-дюймовых твитеров с мягким куполом в каждой секции. Корпуса звуковых панелей изготовлены из экструдированного алюминия, обеспечивая прочность и стильный внешний вид. Заявленная мощность акустической системы составляет до 100 Вт, что обеспечивает качественное звучание в любых условиях.

Саундбар PhaseTech VLS70-LCR доступен для приобретения в США по цене $1875, в то время как модель VLS100-LCR оценивается в $2125. Эти инновационные продукты предлагают пользователям уникальное решение для улучшения звукового комфорта просмотра телевизора, сочетая в себе качество звучания, стильный дизайн и индивидуальный подход к каждому клиенту.