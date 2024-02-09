Когда-то давным-давно Microsoft и Sony были непримиримыми соперниками, которые даже не помышляли портировать свои главные эксклюзивы на платформе-конкуренте. Времена, если верить инсайдерам, меняются

В последние дни появились все более убедительные доказательства того, что гиганты игровой индустрии, Microsoft и Sony, могут пересматривать свои стратегии и приближаться друг к другу. По недавним утечкам информации, Microsoft рассматривает возможность портирования своих ключевых эксклюзивных игр на платформы конкурентов, включая PlayStation 5 и Nintendo Switch. Это включает в себя такие хиты, как Hi-Fi Rush, а также предстоящие релизы, вроде Starfield и Indiana Jones and the Great Circle.

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По сообщениям, причиной такого развития событий может быть неудовлетворительная прибыль от продажи консолей Xbox Series и уменьшающийся интерес к приобретению Xbox в целом. Даже несмотря на успешность подписочной услуги Game Pass, прибыль от нее не может компенсировать убытки от продажи консолей.

Эксперты отмечают, что эти перемены могут стать частью более широкой стратегии Microsoft, которая, возможно, включает в себя переход к цифровой дистрибуции игр и отказ от традиционной розничной модели.

Глава Xbox, Фил Спенсер, обещал, что в ближайшем будущем состоится мероприятие, на котором будут объявлены новые стратегии и шаги компании. Это вызывает ожидание и интерес в игровом сообществе, которое ожидает дальнейших разъяснений и объявлений от Microsoft.