Как и ожидалось, новинка уступает базовой модели по части производительности, но при этом может похвастаться значительно более низким энергопотреблением даже с поправкой на свой «даунгрейд»

Недавно компания NVIDIA анонсировала новую урезанную версию своей популярной видеокарты GeForce RTX 3050, которая обещает предоставить энтузиастам игр и профессионалам в области графики доступ к передовым технологиям по более доступной цене.

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Основными изменениями, внесенными в эту версию, стали сокращение объема видеопамяти до 6 ГБ и уменьшение ширины шины с 128 до 96 бит, что привело к снижению пропускной способности памяти с 224 ГБ/с до 168 ГБ/с. Тем не менее, видеокарта сохраняет графический процессор GA107-325 с 2304 ядрами CUDA.

Одним из ключевых преимуществ новой модели является ее значительно более низкое энергопотребление. По данным тестирования, оно снижено на 46% по сравнению с базовой моделью, составляя всего 70 Вт. Благодаря этому видеокарта не требует дополнительного питания и становится более удобным решением для пользователей с ограниченными мощностями блока питания.

Несмотря на снижение производительности на 20% по сравнению с базовой моделью, урезанная версия GeForce RTX 3050 предлагает потрясающее соотношение цены и производительности. Рекомендованная розничная цена составляет $169, однако на старте продаж европейские ритейлеры предлагают ее от €180.

Эта новая видеокарта представляет собой интересное решение для геймеров и профессионалов, которые ищут более доступные варианты для обновления своих систем или построения новых, при этом не желая жертвовать слишком много производительности.