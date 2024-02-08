Yuan UP будет представлен на новейшей электронной платформе 3.0 от BYD с колёсной базой от 2,2 до 2,5 метра

BYD, китайский автопроизводитель, официально объявил о своем новом электрическом кроссовере под названием Yuan UP, который позиционируется как доступный и компактный вариант для широкой аудитории. Построенный на базе новейшей электронной платформы 3.0 от BYD, автомобиль обещает привлекательные характеристики, включая колесную базу от 2,2 до 2,5 метра и компактные габариты: 4310 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1675 мм в высоту.

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Одним из главных преимуществ Yuan UP является его мощный мотор, предлагающий два варианта мощности: 70 или 130 кВт. Это обеспечивает автомобилю возможность разгоняться до максимальной скорости вплоть до 160 км/ч и преодолевать до 400 километров на одном заряде.

Линейка автомобилей Yuan, включая модели Plus и Pro, уже сыграла значительную роль в успехе BYD на рынке электромобилей. В декабре 2023 года они показали впечатляющий рост продаж, увеличившиеся на 41,44% по сравнению с предыдущим годом и достигнув более 41 000 единиц. Общие продажи линейки Yuan за весь прошлый год составили 428 580 машин, что составляет 14% от общих продаж компании электромобилей.

Ожидается, что новый Yuan UP будет доступен для покупки уже в марте по цене от $14 000 до $21 000, что отражает стратегию BYD сделать экологически чистый транспорт доступным для всех, а не только для ограниченной аудитории. Этот шаг подтверждает амбициозные планы компании по дальнейшему развитию и продвижению электромобилей на мировом рынке.