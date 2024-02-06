Судя по всему, будущий чип будет мощнее Snapdragon 8 Gen 4, результаты тестирования которого ранее уже засветились в сети

Последние результаты тестирования двух флагманских процессоров - MediaTek Dimensity 9400 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 - стали предметом оживленных обсуждений в сети. MediaTek Dimensity 9400 произвел сильное впечатление, достигнув впечатляющих результатов в бенчмарке AnTuTu, где набрал 3 449 366 баллов, а также показав хорошие показатели в тесте Geekbench 6: 2776 баллов в одноядерном тесте и 11 739 баллов в многоядерном. Эти впечатляющие результаты указывают на высокий потенциал процессора Dimensity 9400 в различных задачах.

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С другой стороны, процессор Snapdragon 8 Gen 4, несмотря на свой высокий балл в одноядерном тесте AnTuTu (3 133 570 баллов) и Geekbench (2845 баллов), показал немного более скромные результаты в многоядерных тестах и общем рейтинге производительности. Это подтверждает интенсивное соперничество между крупнейшими производителями процессоров на рынке мобильных устройств.

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В свете этих результатов, ожидания относительно выхода обоих флагманских процессоров этого года только усиливаются. Пользователи с нетерпением ждут возможности опробовать новые чипы на практике и оценить их реальную производительность и эффективность.