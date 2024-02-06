Разработчики браузера Arc рассказали о новой функции приложения, призванной вывести «отношения» пользователя и поисковика на более продвинутый уровень

Браузер Arc внес значительные изменения, направленные на эффективное взаимодействие с интернет-пространством. Функция Instant Links, к примеру, не только находит результаты запроса в Google, но и моментально отображает наиболее релевантные результаты. Если вы ищете трейлер к фильму, браузер автоматически открывает видео на YouTube, сокращая количество кликов до минимума.

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Live Folders, ожидаемый к выпуску 15 февраля, предлагает инновационный способ отслеживания обновлений на любимых сайтах. Эта функция собирает информацию, подобно RSS-каналам, и группирует ее в одном месте, обеспечивая удобство пользователей при получении актуальной информации.

В свою очередь, Arc Explore, планируемая в ближайшие месяцы, стремится объединить браузер, поисковую систему и сайты. Эта функция основана на масштабной языковой модели, что обещает предоставить пользователю более обширные и детальные ответы на запросы. Например, при запросе о бронировании столика в ресторане, Arc Explore предоставит не только информацию, но и прямые ссылки для бронирования в удобное время.

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Такие инновации открывают новые перспективы в сфере пользовательского комфорта в интернете, сокращая временные затраты и упрощая процессы поиска и взаимодействия с информацией.