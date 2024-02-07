С момента анонса Suicide Squad: Kill the Justice League публика проявляла сильный скепсис, который лишь нарастал с течением времени. Особенно значительным стал ролик на YouTube, где проводится сравнение с Batman: Arkham Knight, также разработанной Rocksteady Studios. Этот ролик подчеркнул различия в ключевых аспектах, начиная от визуальных эффектов и заканчивая геймплейной механикой, не в пользу новой игры.

Ранний доступ, стартовавший 29 января, не обошелся без трудностей. Проблемы с серверами и ограничениями для ряда регионов, включая Россию, привели к недовольству среди предзаказавших игру.

Ролик под названием "These Two Games are 9 Years Apart" вызвал широкий резонанс, обострив вопросы относительно качества нового тайтла от той же студии, что создала Arkham Knight.





С приближением официальной премьеры 2 февраля возникает вопрос, сможет ли Suicide Squad: Kill the Justice League переломить тренд негативных отзывов. Ожидания связаны с возможностью разработчиков учесть обратную связь и оперативно внести улучшения после релиза, в надежде изменить текущее негативное восприятие игры.