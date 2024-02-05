На официальной странице Илона Маска в соцсети X появился короткий видеоролик, в котором робот Optimus разгуливает по тестовому ангару

Илон Маск взволновал сообщество, опубликовав в соцсети X захватывающий видеоролик, в котором робот Optimus демонстрирует свою внутреннюю структуру без привычного защитного каркаса. В этом 15-секундном отрывке мы впервые видим "скелет" робота, а также плетение проводов и сложные механизмы, управляющие его движениями. Илон Маск добавил загадочное "Прогуливаемся с Оптимусом" к ролику, создавая атмосферу увлекательной интриги.

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Особое внимание уделено рукам робота, представляющим собой технологическое чудо. Они не только прочны, чтобы выдерживать значительный вес, но и обладают высокой точностью для работы с хрупкими предметами и выполнения мелких операций.





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Интересно, что Tesla планирует начать использование Optimus на своих собственных предприятиях, с тщательной проверкой эффективности, прежде чем предложить его широкой публике. Этот шаг отмечает важный момент в развитии робототехники и подчеркивает стремление Tesla к инновациям.