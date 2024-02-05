Microsoft опубликовала финансовый отчёт за второй квартал 2024 финансового года

В последнем финансовом отчете Microsoft за второй квартал 2024 года отражены внушительные финансовые результаты. Общая выручка достигла 62 миллиарда долларов, а чистая прибыль увеличилась на 33%, достигнув 21,9 миллиарда. Особенно впечатляющим оказался рост выручки игрового подразделения Microsoft, который вырос на 49%, преимущественно благодаря успешному приобретению Activision Blizzard.

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Игровая индустрия теперь занимает третье место по прибыльности в структуре корпорации, уступая лишь Office и облачным сервисам. Новый рекорд установлен в числе пользователей, который превысил 200 миллионов, где сделка с Activision внесла существенный вклад.

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Однако, несмотря на великолепные показатели в игровой сфере, подробности об успехах Game Pass остаются неизвестными, так как компания не предоставила полной информации о подписчиках после января 2022 года, когда их число составляло 25 миллионов.