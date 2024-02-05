В последнее время дела у авторов Destiny 2 идут не очень здорово: последние аддоны к шутеру не пользуются популярностью, а Bungie пришлось пойти на массовые сокращения. Возвращать фанбазу студия планирует кроссоверами

Destiny 2, один из знаменитых онлайн-шутеров, недавно столкнулся с трудностями: последние дополнения не завоевали популярность, а Bungie вынуждена была сократить свой персонал. В попытке вернуть интерес фанатов, студия решила прибегнуть к кроссоверам.

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После косметического сета "Ведьмака" Bungie объявила о партнерстве с EA и Bioware. Начиная с 13 февраля, внутренний магазин предложит игрокам Normandy Crew Pack – комплект брони, вдохновленный персонажами Mass Effect, включая Шепарда, Гарруса и Лиару. Кроме того, будут присутствовать обещаны бесплатные скины для кораблей и уникальные анимации.

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Однако такой ход вызывает вопросы у сообщества. Недавний негативный отклик на апдейт с "Ведьмаком" подчеркивает риски монетизации на фоне затруднений в развитии игры. Уход геймдиректора Джо Блэкберна также становится частью изменений в команде. Новый геймдизайнер Тайсон Грин, который в компании с 1998 года, станет главой проекта в феврале. Все глаза теперь обращены на Destiny 2, ожидая, как эти шаги повлияют на будущее игры.