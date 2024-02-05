Генеральный директор MediaTek Рик Цай раскрыл ожидаемые сроки премьеры флагманского процессора Dimensity 9400

Рик Цай, генеральный директор MediaTek, внес ясность относительно премьеры флагманского процессора Dimensity 9400, планируемой на последний квартал текущего года. China Times, ссылаясь на внутренние источники, представило подробности о технических характеристиках новинки, выявив ключевые отличия от предыдущей модели Dimensity.

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Ожидается, что анонс Dimensity 9400 состоится в конце текущего года и будет сопровождаться представлением передового 3-нанометрового техпроцесса. Обновленная структура кластеров ядер, переходящая от 4+4 к 1+3+4, представляет собой одну из важных характеристик нового процессора.

China Times прогнозирует существенное улучшение производительности искусственного интеллекта с использованием Llama2 – от 10 до 12-15 токенов. Также ожидается повышение скорости генерации изображений для нейросети Stable Diffusion 1.5, достигая времени в 3 секунды.

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Совместная разработка MediaTek и TSMC, первого 3-нанометрового чипа, обещает увеличение энергоэффективности на 32%, с чем, вероятно, связаны главные ожидания относительно Dimensity 9400. Начало производства нового чипа запланировано также на 2024 год.