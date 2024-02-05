реклама
Рик Цай, генеральный директор MediaTek, внес ясность относительно премьеры флагманского процессора Dimensity 9400, планируемой на последний квартал текущего года. China Times, ссылаясь на внутренние источники, представило подробности о технических характеристиках новинки, выявив ключевые отличия от предыдущей модели Dimensity.
реклама
Ожидается, что анонс Dimensity 9400 состоится в конце текущего года и будет сопровождаться представлением передового 3-нанометрового техпроцесса. Обновленная структура кластеров ядер, переходящая от 4+4 к 1+3+4, представляет собой одну из важных характеристик нового процессора.
China Times прогнозирует существенное улучшение производительности искусственного интеллекта с использованием Llama2 – от 10 до 12-15 токенов. Также ожидается повышение скорости генерации изображений для нейросети Stable Diffusion 1.5, достигая времени в 3 секунды.
Совместная разработка MediaTek и TSMC, первого 3-нанометрового чипа, обещает увеличение энергоэффективности на 32%, с чем, вероятно, связаны главные ожидания относительно Dimensity 9400. Начало производства нового чипа запланировано также на 2024 год.