Инсайдер под ником Nguyen Phi Hung опубликовал предполагаемые результаты тестирования в Geekbench 6 будущего процессора Apple A18 Pro, который получат iPhone следующего поколения

Nguyen Phi Hung, известный инсайдер, поделился предварительными данными тестирования процессора Apple A18 Pro в Geekbench 6, и его результаты позволяют говорить о прорыве в мире мобильных устройств.

реклама

Согласно утечкам, A18 Pro показывает внушительные результаты: порядка 3 500 баллов в одноядерном и 8 200 баллов в многоядерном режимах. Этот прирост производительности, по словам Hung, составляет 20% и 13% по сравнению с предыдущим A17 Pro в iPhone 15 Pro. Такой подъем может стать ключевым моментом при выборе iPhone.

Интересно, что A18 Pro может превзойти даже топовый процессор M3 Max для персональных компьютеров в одноядерной производительности. Эти данные поднимают вопросы о том, каким образом новый чип изменит динамику в сфере мобильных технологий.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По сравнению с Snapdragon 8 Gen 4 результаты также впечатляют, учитывая, что A18 Pro конкурентоспособен с результатами в 2845 и 10 628 баллов в одно- и многоядерных тестах соответственно. Официальные подтверждения от Apple еще не поступили, но эти данные создают перспективы для будущих мобильных устройств.