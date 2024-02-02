Уже несколько месяцев NVIDIA позволяет некоторым моддерам развлекаться с технологией RTX Remix, а не так давно инструменты стали доступны всем желающим

Несколько месяцев назад NVIDIA открыла доступ к технологии RTX Remix для опытных моддеров, а недавно этот инструмент стал доступен широкой публике. Один из опытных моддеров, известный как Dominus Aureate, создал модификацию для оригинальной Tomb Raider.

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В этом проекте он улучшил графику, добавив трассировку лучей, динамическое освещение и отражения, не затрагивая оригинальные модели и текстуры. Результатом стало серьезное улучшение визуальной части.

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К тому же, другие опытные моддеры также представили свои проекты, включая апгрейд первой части Max Payne с использованием RTX Remix. Демоверсии этих модификаций доступны для тестирования на ModDB.