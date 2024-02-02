Лунный орбитальный аппарат NASA успешно протестировал лазерную ретрорефлекторную решётку (LRA), направив луч на куполообразное алюминиевое устройство на индийском посадочном модуле «Викрам», чтобы определить его положение на Луне

Лунный орбитальный аппарат NASA успешно завершил испытания лазерной ретрорефлекторной решетки (LRA), направив луч света на куполообразное устройство, установленное на индийском посадочном модуле "Викрам". Этот инновационный шаг позволил точно определить местоположение "Викрама" на поверхности Луны, предоставляя потенциальные возможности для более эффективной навигации будущих космических миссий.

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Сама LRA представляет собой технологически сложную систему, включающую восемь круглых кварцевых призматических отражателей, размещенных на полусферической платформе. Диаметр отражателей составляет всего 1,27 см, что придает этому устройству компактность и эффективность. Важно отметить, что LRA не требует электропитания и обслуживания, что делает его надежным и долговечным.

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Значимость этого теста заключается в том, что впервые был установлен контакт между лазерным лучом, пущенным орбитальным аппаратом, и отраженным им от посадочного модуля на Луне. Этот момент открывает перспективы для улучшения и дальнейшего развития технологии, которая в будущем может стать важным инструментом для астронавтики и исследования Луны.