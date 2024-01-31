В рамках исследования научные эксперты из Сеульского национального университета представили инновационного робота-птерикса, созданного по образу и подобию древнего динозавра Каудиптерикса. Эксперимент был направлен на глубокое понимание функции протокрыльев у динозавров, особенно в контексте их возможного использования в охоте.

Учёные построили модель робота, эквивалентного размеру павлина, и провели серию охотничьих сценариев, используя протокрылья. Результаты оказались удивительно интересными: 93% кузнечиков реагировали на робота, убегая при использовании протокрыльев, в то время как лишь 47% насекомых скрывались, когда крылья были в покое.





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Эти выводы подчёркивают возможную роль протокрыльев у динозавров, предполагая, что эти орудия могли быть использованы для повышения эффективности охоты. Отмечено, что такой подход к применению крыльев у динозавров может значительно отличаться от устаревших представлений, связанных исключительно с полётом. Эти данные не только расширяют наше понимание поведения древних созданий, но и вызывают новые вопросы относительно их адаптивных стратегий в естественной среде.