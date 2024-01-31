Исследователи из Токийского технологического института представили новый подход к обеспечению безопасности и энергоснабжения в условиях стихийных бедствий. В их инновационном проекте речь идет о создании умных подвижных дамб, разработанных для защиты и одновременного обеспечения энергией городской инфраструктуры.

Уникальность этого концепта проявляется в стратегическом размещении дамб в каждом порту с промежутком около 30 см между ними. Эти промежутки несут в себе технологическое решение – несколько микроприливных генераторных турбин, способных создавать достаточно энергии для управления механизмами, позволяющими опускать и поднимать дамбы.

Эти инновационные сооружения обладают способностью генерировать энергию для собственных потребностей, производя при этом до 1000 кВтч чистой энергии за смену приливов. Они также оснащены системой мониторинга, предупреждающей о возможных цунами, что дает обитателям региона дополнительное время для эвакуации в критических ситуациях.

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Необходимо отметить, что после осмотра 56 японских портов ученые выявили, что реализация концепции подвижных дамб возможна только в 23 портах, обеспечивающих необходимые условия для эффективной генерации энергии и защиты от природных бедствий.