Sony уже несколько лет переносит свои главные консольные эксклюзивы на PC

Sony продолжает стратегию переноса своих главных консольных эксклюзивов на PC, и в этот раз фокус оказался на Horizon Forbidden West. В недавно выпущенном трейлере Complete Edition для PC выделены особенности, предоставляющие игрокам более широкий игровой опыт. В числе улучшений – поддержка ультрашироких разрешений, передовые технологии апскейлинга (DLSS 3, FSR и XeSS), поддержка Direct Storage и разблокированная частота кадров.

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Дата релиза полной версии Horizon Forbidden West на PC назначена на 21 марта, за сутки до мировой премьеры Dragon’s Dogma 2 и Rise of the Ronin. Сплетни и шутки уже заполнили социальные сети, предвидя возможные премьеры в один день. Все эти события ставят в центр внимания геймеров, подчеркивая тенденцию Sony к расширению границ игрового мира на различные платформы.