Компания OpenAI выпустила крупный апдейт языковой модели GPT-4 Turbo, направленный на улучшение работы ChatGPT

OpenAI внедрила значительные изменения в свою передовую языковую модель GPT-4 Turbo, ориентированные на совершенствование функциональности ChatGPT. По заявлению разработчиков, новый патч не только повышает производительность искусственного интеллекта, но и делает его более эффективным в решении различных задач.

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На основе обратной связи по ранней предварительной версии, команда OpenAI сосредоточилась на устранении "лени" ChatGPT, сокращая количество невыполненных задач и повышая его общую эффективность. Особое внимание было уделено улучшению генерации текста на языках, отличных от английского, чтобы модель стала более универсальной.

Помимо этого, были представлены новые встроенные модели text-embedding-3-small и text-embedding-3-large. Они обещают не только увеличить скорость работы модели, но и снизить требования к памяти и вычислительным ресурсам, позволяя разработчикам более эффективно использовать инструменты OpenAI.

OpenAI также снизила цены на доступ к языковой модели GPT-3.5 Turbo, сделав входные токены дешевле на 50%, а выходные на 25%. Это шаг направлен на содействие более широкому использованию технологии и стимулирование активности в сообществе разработчиков.

Текущие пользователи GPT-3.5 Turbo автоматически получат обновление gpt-3.5-turbo-0125 в течение нескольких недель после его запуска, что дополнительно подчеркивает стремление OpenAI к обеспечению постоянных улучшений для своих пользователей.

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Наконец, компания обещает дополнительный апдейт для GPT-4 Turbo, в котором ожидается улучшенный функционал инструментов отслеживания использования API и управления ключами, что демонстрирует постоянное стремление к совершенствованию своих продуктов.