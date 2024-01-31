Microsoft анонсировала совершенно новую версию своего браузера Edge, обогащенную инновационными функциями. Теперь в Microsoft Wallet появилась уникальная возможность "вырастить" виртуальное дерево, которое затем можно превратить в реальное. Это необычное дополнение сопровождается улучшениями, такими как поддержка форматов AVIF и AV1, обеспечивающих высокую степень сжатия без потери качества для видео и аудио. Корпоративные пользователи Entra ID могут персонализировать браузер, добавляя информацию о своей организации, фирменные цвета и логотип.

Изменения также затронули уведомления об обновлениях, теперь отображаемые в меню "Основные параметры браузера". Дополнительно, браузер Edge стал более безопасным, благодаря проверке адресов сайтов на опечатки и внедрению шести новых патчей для повышения общей защиты от потенциальных угроз. Все эти инновации детально описаны в обновленной документации к браузеру Edge.