Особенностями новинки стали сбалансированное железо, необычно высокая для этого ценового сегмента мощность быстрой зарядки и расширенный набор датчиков камеры

Vivo представила свой новый смартфон Y100 5G, который привносит в мир мобильных технологий впечатляющие инновации. Это устройство выделяется не только стильным дизайном, но и впечатляющим сочетанием технических характеристик.

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Дисплей Y100 5G представляет собой 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400x1080 пикселей, обеспечивающий яркие и насыщенные цвета. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавное визуальное восприятие, а пиковая яркость 1200 нит делает изображение четким и читаемым в любых условиях освещения.

Встроенный сканер отпечатков пальцев под экраном обеспечивает удобное и безопасное разблокирование устройства. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп, расположенная в круглом вырезе, гарантирует качественные селфи и видеозвонки.

Основная камера Y100 5G удивляет разрешением 50 Мп, позволяя пользователю зафиксировать каждый момент с высокой детализацией. Дополнительная ультраширокоугольная камера на 8 Мп расширяет возможности фотосъемки.

Производительность смартфона обеспечивается процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти. С вариантами встроенной памяти 128 и 256 ГБ пользователи могут выбрать подходящий для своих потребностей вариант.

Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает долгое время автономной работы, а 80-ваттная быстрая зарядка позволяет быстро восполнить заряд батареи. Наличие NFC, помимо Bluetooth и Wi-Fi, дает дополнительные опции для беспроводной связи.

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Смартфон Y100 5G уже доступен в Индонезии по цене $246 за версию с 8/128 ГБ и $265 за версию с 8/256 ГБ. Информации о глобальном запуске на данный момент нет, но устройство уже привлекает внимание своим богатым функционалом и доступной ценой.