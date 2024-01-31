Как наглядно продемонстрировал недавний успех Palworld, «Ранний доступ» Steam может стать путёвкой в жизнь для любой игры и любого разработчика

На плодородном гейминговом поле Steam засияла новая звезда - Enshrouded, созданная командой Portal Knights. Это игра в виде кооперативного экшен-RPG с вкраплениями элементов "выживалки". Первый день её пути в мире игровых приключений завершился привлечением внимания 70 тысяч геймеров. Однако, в контексте минимальной рекламной кампании, эти цифры выглядят весьма внушительно.

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Enshrouded обращает к себе внимание не только численностью своей аудитории, но и увлекательным сюжетом, переплетенным элементами фэнтезийного наследия. Королевство Эмбервэйл окутано мраком зловещего тумана, и в этот момент лишь геймер, в содружестве со своими верными друзьями, может стать спасителем этого виртуального мира от неминуемого упадка. Проект уже успел получить неофициальное прозвище - Valheim 2.0, подчеркивая сходство с популярной игрой и предоставляя игрокам не только возможность сражаться, но и возводить дома и крепости в подземном мире. Цена билета в мир Enshrouded находится на уровне 1399 рублей, но в честь запуска доступна с 10% скидкой - всего 1259 рублей в раннем доступе.