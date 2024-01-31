Эксперты лаборатории DxOMark вновь взялись за vivo X100 Pro — на этот раз они провели тестирование его аудиосистемы

Эксперты лаборатории DxOMark подвергли тщательному анализу аудиосистему смартфона vivo X100 Pro, предоставляя подробности о ее параметрах. Стереодинамики, несмотря на обеспечение чистого звука в играх и хороших пространственных характеристик, столкнулись с критикой за отсутствие басов, искажения на максимальной громкости, а также неудовлетворительный звук на минимальном уровне громкости.

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При тестировании аудио эксперты выделили положительные аспекты, такие как хорошие тембровые характеристики и эффективное подавление шума ветра. Однако замечены и недостатки, такие как срезанный диапазон высоких частот и отсутствие функции аудиозума.

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Сводный результат тестирования смартфона vivo X100 Pro на платформе DxOMark составил 134 балла, разместив устройство на 46-й позиции в общем рейтинге и 31-й в пределах своей ценовой категории. Этот подробный анализ подчеркивает как положительные, так и отрицательные стороны аудиосистемы данного устройства.