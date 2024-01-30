Главная новость последней недели — успех Palworld, необычной игры, в которой геймеры ловят монстров, стравливают их между собой, а потом отправляют победителей в суп

В последнюю неделю много новостей о Palworld - уигре, где геймеры охотятся за монстрами, устраивают сражения и отправляют победивших созданий в кулинарное приключение. Успех Pocket Pair не остался незамеченным, но среди восторга появились претензии от фанатов Pokemon, обращенные к The Pokemon Company.

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Официальное заявление от The Pokemon Company подчеркивает нарушение интеллектуальной собственности Pokemon в Palworld. Намечено расследование, и обещано принятие мер для восстановления порядка в использовании их IP.

Создатели Palworld утверждают, что не нарушали авторских прав, несмотря на обвинения в краже материалов и использовании нейросетей, о чем не удалось предоставить доказательства. В то время как эта игра завоевывает внимание, PETA высказала свою тревогу о представленном в игре насилии над виртуальными животными. Организация также выдвинула требование о включении веганских рецептов в геймплей.

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Таким образом, в этом игровом сценарии разворачивается не только увлекательная битва за виртуальные существа, но и споры, связанные с авторскими правами и этическими вопросами о воздействии игр на общественное восприятие.