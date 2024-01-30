По итогам 2023 года в России было продано в общей сложности 8 миллионов умных часов, фитнес-трекеров и детских локаторов на сумму 51,3 миллиарда рублей

В 2023 году российский рынок носимых гаджетов показал впечатляющие результаты с продажами на сумму 51,3 миллиарда рублей, что является ростом на 41% по количеству и 24% по стоимости по сравнению с предыдущим годовым периодом. Всего было реализовано 8 миллионов умных часов, фитнес-трекеров и локаторов для детей. Несомненный лидер в этой категории – умные часы, которые охватывают 72% рынка в штуках и почти 90% в деньгах.

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HUAWEI Watch GT4 привлекают особое внимание в этом контексте. Согласно данным аналитиков МТС, понижение средней цены умных часов на 27%, достигнувшее отметки в 7,9 тысячи рублей, оказало существенное воздействие, сокращая долю фитнес-трекеров до всего 7%. Продажи умных часов в прошлом году выросли на 82% по количеству и 32% по стоимости, утверждая позиции Apple (39%), Samsung (13%) и HUAWEI (12%) в топе по продажам.

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Фитнес-трекеры, хоть и уступили часть рынка умным часам, все равно составляют 20% от общего объема продаж носимых гаджетов. Продажи этой категории снизились на 13% по количеству и 21% по стоимости. Также стоит отметить, что продажи детских умных часов сократились на 3%, подчеркивая изменения в предпочтениях потребителей на рынке носимой электроники.