Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) поделилось первым изображением исследовательского модуля SLIM с момента его посадки на Луну. Представители агентства отмечают, что фото было передано при помощи робота LEV-1

JAXA предоставило подробный визуальный отчет о состоянии исследовательского модуля SLIM после успешной посадки на Луну. Отчет включает фотографии, переданные при помощи встроенного в модуль робота LEV-1, что предоставляет уникальный взгляд на текущую ситуацию.

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Анализ изображений позволяет заметить, что главный двигатель SLIM направлен вверх, что явно указывает на возможные трудности, с которыми столкнулся аппарат в процессе посадки. Интересно отметить, что в оригинальном плане предполагалось, что модуль встанет на боковую часть на втором этапе, однако что-то пошло не так, и это привело к неработающим солнечным элементам SLIM. Специалисты из JAXA выдвигают гипотезу, что потеря тяги второго двигателя может быть корнем возникших проблем.

Тем не менее, несмотря на технические трудности, модуль приземлился в удивительных 55 метрах от заданной точки. Это свидетельствует о высокой точности выполнения миссии, несмотря на некоторые неожиданные сложности. Изначально была предусмотрена сверхточная посадка в пределах 100 метров от цели, и несмотря на легкое отклонение от исходного плана, цель была успешно достигнута.

SLIM, с высотой 2,4 м и массой 200 кг, спроектирован для детального изучения кратеров и рельефа Луны, используя технологии, схожие с системами распознавания лиц. Аппарат оборудован специальной камерой для измерения уровня железа и других элементов в породах лунной поверхности. Кроме того, на борту SLIM находятся два робота LEV-1, каждый высотой 30 см.

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SLIM был успешно запущен 7 сентября 2023 года, а его приземление на Луне состоялось 20 января текущего года. Несмотря на технические вызовы, аппарат успешно выполнил свою миссию и готовится к научному исследованию лунной поверхности.