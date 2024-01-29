Ключевыми особенностями устройства должны стать ПО с открытым исходным кодом, разъём для SSD и цена не более $100

В связи с 20-летием OpenWRT, разработчики анонсировали планы создания своего собственного роутера под названием OpenWRT One. Сотрудничество с компанией Banana Pi, известной своими одноплатными компьютерами, подчеркнет особенности устройства: использование открытого исходного кода, наличие разъема для SSD и доступная цена не превышающая $100.

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Планируемые технические характеристики включают процессор MediaTek MT7981B, сетевой чип MediaTek MT7976C (2x2 2.4 ГГц + 3x3/2x2 + zero-wait DFS 5 ГГц), 1 ГБ оперативной памяти DDR4, 128 МБ встроенной памяти с поддержкой SSD M.2 (NVMe, PCIe gen 2 x1), порты Ethernet 2,5 Гбит/с и 1 Гбит/с, USB Type-C и Type-A. Три коннектора MMCX предусмотрены для антенн.

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Разработчики также планируют выделять часть выручки в качестве пожертвования в организацию Software Freedom Conservancy, предоставляющую открытое ПО для дома и коммерческой инфраструктуры. Полагается, что техническая документация и прошивка будут доступны для свободного использования, с уточнением лицензии в последующем.