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Инсайдер, известный как OnLeaks, не перестает радовать поклонников техники. На этот раз в онлайн-пространстве появились изображения базовой версии предстоящего флагмана Google Pixel 9. Судя по предоставленным визуализациям, устройство напоминает уменьшенную копию более продвинутой модели, Pixel 9 Pro.
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Этот смартфон обещает привлечь внимание своим стильным дизайном с плоскими гранями и глянцевой рамкой. Также он получит блок камер с "перископом", что делает его внешне схожим с Pro-версией. Изображения демонстрируют устройство в привлекательной голубой расцветке, хотя дополнительной информации о возможных цветовых вариантах пока нет.
Согласно OnLeaks, диагональ дисплея базовой версии составит 6,1 дюйма, что немного меньше, чем у Pixel 9 Pro, который обладает 6,5-дюймовым экраном. Габариты устройства оцениваются примерно в 152,8 x 71,9 x 8,5 мм, с небольшим утолщением до 12 мм в области камеры.
Ожидается, что официальная презентация Google Pixel 9 состоится в октябре 2024 года.