Пакет приложений «МойОфис» получил крупный апдейт до версии 2.7, включающий свыше восьмисот изменений, улучшений и доработок

Пакет приложений "МойОфис" претерпел заметное изменение, обновившись до версии 2.7, где было внесено более 800 значительных изменений. Он фокусируется на улучшениях, направленных на повышение удобства и эффективности пользовательского опыта.

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Пользователи "МойОфис Стандартный. Домашняя версия" теперь имеют возможность добавлять инструменты в новую панель "Избранное" через контекстную команду "Добавить действие", что значительно ускоряет процесс подготовки типовых документов, позволяя размещать до 14 элементов.

Среди важных обновлений — функция создания уникальных колонтитулов с настройками для первой страницы и возможностью изменения колонтитулов для четных и нечетных страниц при двусторонней печати. Эти изменения облегчают работу с документами перед их печатью и подшивкой.

Улучшения в работе с гиперссылками в табличном редакторе, включая возможность устанавливать гиперссылки на листы, делают создание оглавлений в табличных документах более удобным.

Введение двойной нумерации страниц и автоматизированное удаление дубликатов в табличных документах предоставляют пользователям расширенные возможности обработки данных, экономя время при работе с информацией. Улучшенный поиск текста и интерфейс для вставки специальных символов значительно повышают удобство использования.

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В табличном редакторе добавлена функция установки точных размеров ячеек вручную, а значительное ускорение работы с формулой ВПР и фильтрацией сделали обработку массивных файлов более эффективной. Это обновление позволяет "МойОфис" стать более мощным инструментом для обработки данных и создания профессиональных документов.