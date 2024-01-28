Выполняя своё обещание, чипмейкер раскрыл подробности о технических характеристиках фирменных чипов с гибридной архитектурой

AMD представила свежие детали технических характеристик своих новых чипов с инновационной гибридной архитектурой Ryzen 8000G. Теперь на официальном веб-сайте компании доступны обширные сведения о частотах как для основных, так и для вспомогательных ядер процессоров. Например, в модели Ryzen 5 8500G используются ядра Zen 4C, обладающие частотой, изменяющейся от 3,2 ГГц до 3,7 ГГц в зависимости от нагрузки. В свою очередь, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G построены исключительно на базе ядер Zen 4.

реклама

Стоит отметить, что ядра Zen 4C, при своем меньшем объеме кеш-памяти по сравнению с базовыми Zen 4, также поддерживают разгон, хоть и с ограничениями. Примечательно, что Ryzen 3 8300G будет доступен лишь в составе готовых сборок. Рекомендованные цены для новых моделей начинаются от $179 для Ryzen 5 8500G и достигают $329 для Ryzen 7 8700G. Официальный запуск новинок запланирован на 31 января.