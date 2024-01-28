Новинка обзавелась производительным железом, дисплеем с высоким разрешением и эффективной системой охлаждения

Colorful представила свою передовую разработку в мире геймерских ноутбуков — обновленную версию Evol P15 (2024).

реклама

15,6-дюймовый дисплей новинки с разрешением 2560x1440 пикселей, обеспечивает частоту обновления 165 Гц и охват цветового пространства sRGB на уровне 100%.

В сердце устройства лежит процессор Intel Core i7-13620H, в сочетании с мощным графическим ускорителем GeForce RTX 4060. Такая комбинация обеспечивает выдающуюся производительность даже в самых требовательных игровых сценариях.

Оперативная память Evol P15 2024 составляет 16 ГБ стандарта DDR5, с возможностью расширения до 64 ГБ. Встроенные 512 ГБ дискового пространства можно легко увеличить, воспользовавшись дополнительным слотом M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Надежная система охлаждения, включающая два вентилятора и шесть тепловых трубок, поддерживает эффективное теплоотведение, гарантируя стабильную работу даже в условиях интенсивных нагрузок.

Разнообразие портов на корпусе включает три USB Type-A, один Type-C (Thunderbolt 4), mini-DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и Ethernet. Беспроводные модули Wi-Fi 6E и Bluetooth обеспечивают современные возможности связи. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и настраиваемой подсветкой призвана обеспечить комфорт и индивидуальность пользователя. Новинка работает под управлением операционной системы Windows 11.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Цена на этот передовой геймерский ноутбук составляет $819. Evol P15 (2024) представляет собой великолепное сочетание технологий и дизайна, готовое удовлетворить запросы самых требовательных геймеров.