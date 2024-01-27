Блогер под ником faridofanani96 опубликовал в соцсети X неофициальные результаты тестирования инженерного образца Snapdragon 8 Gen 4

Блогер с никнеймом faridofanani96 выложил в социальных сетях предварительные результаты тестирования инженерного образца процессора Snapdragon 8 Gen 4. В соответствии с его сообщением, флагманский процессор прошел успешные испытания в игре Genshin Impact, поддерживая стабильные 60 кадров в секунду при разрешении 1080p в течение игровой сессии, которая продлилась 45 минут.

реклама

Блогер уточняет, что представленные данные относятся к тестовой версии чипа, и ожидается, что коммерческая реализация Snapdragon 8 Gen 4 продемонстрирует более внушительные результаты. Он также подчеркивает включение в состав процессора графического ускорителя Adreno 830, который, по его словам, превосходит производительность Apple M2 на 10% в бенчмарке 3DMark Wild Life Extreme Stress Test.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно блогеру, основным конкурентом Snapdragon 8 Gen 4 станет процессор MediaTek Dimensity 9400, который, так же как и текущая версия, не включает энергоэффективные ядра. Ожидается, что чип MediaTek получит три ядра Prime Cortex-X5 и пять ядер Cortex Performance. Тем не менее, блогер не предоставил информации о предстоящих датах презентаций флагманских процессоров.