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На китайском рынке обнаружены неофициальные варианты десктопных видеокарт GeForce RTX 40, где предприимчивые местные бренды используют мобильные GPU, соединяя их с обычными PCI-Express платами. Эти нестандартные модификации, такие как GeForce RTX 4080M и RTX 4090M, привлекают внимание своей относительно низкой ценой. Однако за этими выгодами стоят некоторые недостатки, включая ограниченную гарантию, сложности с установкой и настройкой драйверов, а также ограниченную доступность – продажи этих карт осуществляются лишь на нескольких китайских онлайн-площадках.
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Согласно утверждениям продавцов, RTX 4080M, с точки зрения производительности, располагается между десктопными RTX 4070 и 4070 Ti. Эта карта оснащена графическим процессором AD104, включающим 7424 ядра CUDA, 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6 и показателем TDP в 175 Вт. В свою очередь, RTX 4090M базируется на чипе AD103, имеет 9728 ядер CUDA, 16 ГБ видеопамяти, а также аналогичный TDP.
Цена на неофициальные RTX 4080M, судя по скриншоту, колеблется в среднем около $400. Однако за представленный на изображении «кастом» RTX 4090M продавец запрашивает около $1900, что выше цены оригинальной десктопной версии.