На рынке Китая были замечены нестандартные версии десктопных видеокарт GeForce RTX 40, цена которых заметно ниже рыночной

На китайском рынке обнаружены неофициальные варианты десктопных видеокарт GeForce RTX 40, где предприимчивые местные бренды используют мобильные GPU, соединяя их с обычными PCI-Express платами. Эти нестандартные модификации, такие как GeForce RTX 4080M и RTX 4090M, привлекают внимание своей относительно низкой ценой. Однако за этими выгодами стоят некоторые недостатки, включая ограниченную гарантию, сложности с установкой и настройкой драйверов, а также ограниченную доступность – продажи этих карт осуществляются лишь на нескольких китайских онлайн-площадках.

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Согласно утверждениям продавцов, RTX 4080M, с точки зрения производительности, располагается между десктопными RTX 4070 и 4070 Ti. Эта карта оснащена графическим процессором AD104, включающим 7424 ядра CUDA, 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6 и показателем TDP в 175 Вт. В свою очередь, RTX 4090M базируется на чипе AD103, имеет 9728 ядер CUDA, 16 ГБ видеопамяти, а также аналогичный TDP.

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Цена на неофициальные RTX 4080M, судя по скриншоту, колеблется в среднем около $400. Однако за представленный на изображении «кастом» RTX 4090M продавец запрашивает около $1900, что выше цены оригинальной десктопной версии.