Издание «Коммерсант» опубликовало отчёт GS Group, посвящённый объёмам параллельного импорта ноутбуков и планшетов в Россию в 2023-м

В последнем отчете GS Group, представленном в издании "Коммерсант", выявлено заметное уменьшение объема параллельного импорта ноутбуков и планшетов в России за 2023 год. Согласно предоставленной статистике, доля параллельного импорта в категории "ноутбуки" упала с 53% в 2022 году до 41%, в то время как в категории "планшеты" — с 27% до 26%. Аналитики GS Group указывают на увеличение официальных поставок техники китайских брендов и производства аналогичных устройств под российскими марками как основные факторы, влияющие на снижение параллельного импорта.

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Михаил Бурмистров, генеральный директор "INFOLine-Аналитика", подчеркивает, что данная тенденция отмечена не только в сфере ноутбуков и планшетов, но и в других сегментах электроники. Он отмечает, что влияние оказали не только расширение присутствия китайских брендов на российском рынке, но и активные рекламные кампании, проводимые ими. По его прогнозам, доля параллельного импорта продолжит снижаться, достигнув дополнительного уменьшения к концу 2024 года.

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Несмотря на устойчивый тренд снижения параллельного импорта, правительство России приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, внесши некоторые корректировки в перечень товаров.