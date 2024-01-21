На старте продаж Apple Vision Pro будет поддерживать сервисы Apple TV+, Paramount+, Amazon Prime Video, Peacock, Disney+ и runchyroll

Корпорация Apple представила свою последнюю новинку – гарнитуру Vision Pro. Стартовая цена, начиная от $3499, отражает функциональные возможности устройства. При поддержке ведущих сервисов, таких как Apple TV+, Paramount+, Amazon Prime Video, Peacock, Disney+ и runchyroll, гарнитура предоставляет уникальные визуальные возможности.

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Записанные фильмы можно не просто просматривать, а наслаждаться ими в режиме виртуального кинотеатра. Пользователи погружаются в атмосферу большого экрана, что создаёт иллюзию пребывания в кинозале. Это далеко не единственное улучшение – гарнитура также поддерживает 3D-просмотр фильмов, предварительно оптимизированных для форматов Apple TV и Disney+. Приобретенные ранее фильмы в таком формате не требуют дополнительной оплаты.

Технология Apple Immersive Video позволяет зрителям окунуться внутрь фильмов, наслаждаясь 180-градусными видео в потрясающем разрешении 8K. Кроме того, App Store и Apple Arcade будут предлагать специальные игры для гарнитуры, включая Encounter Dinosaurs, позволяющую взаимодействовать с динозаврами в уникальном пространстве.

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С момента начала продаж, прошедшего 19 января в США, гарнитура Vision Pro обещает переосмыслить стандарты развлекательных технологий, предлагая не только функциональность, но и уникальные визуальные и виртуальные возможности для потребителей.