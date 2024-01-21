Вот уже больше десятилетия диски и картриджи помаленьку уходят в прошлое: разработчики и издатели делают всё больший и больший акцент на цифровых релизах

В ходе беседы с представителями GamesIndustry.biz Филипп Трембле, руководитель подписочной услуги Ubisoft+, высказал свои рассуждения о постепенном уходе от традиционных физических носителей в мире видеоигр. Обсудив успешные показатели Ubisoft+, он утверждает, что концепция владения играми становится устаревшей.

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Геймеры, согласно Трембле, привыкают к цифровым релизам, аналогично тому, как когда-то привыкли к DVD-дискам. Он подчеркивает, что этот сдвиг происходит медленно, но по мере времени пользователи начинают чувствовать себя более комфортно, не владея физическими копиями. Важным моментом является возможность сохранения прогресса и перехода к игре в удобное время, что, по его мнению, способствует вовлеченности в процесс.

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Несмотря на опасения геймеров о потере контроля над своими покупками, Трембле утверждает, что модель подписок предоставляет стабильность и гибкость доступа к играм в любое время. Он призывает к осознанному отходу от парадигмы владения, аналогично тому, как произошел переход от CD и DVD. Однако, данное заявление вызвало смешанные реакции в социальных сетях, особенно после недавнего отключения серверов для игры The Crew, что некоторые пользователи рассматривают как противоречие заявленным принципам.