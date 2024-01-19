В сети появилась большая утечка информации о ещё одном представителе серии OPPO Reno 11

Произошла утечка данных об ожидаемом смартфоне OPPO Reno 11F 5G, раскрывающая ключевые технические особенности. Согласно этим данным, устройство будет оборудовано 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и 120 Гц частотой обновления. Чип Dimensity 7050, в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, будет являться центральным элементом технической составляющей.

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Тройная камера включает в себя 64-мегапиксельный основной датчик OmniVision OV64B, сверхширокоугольный Sony IMX355 на 8 Мп и макродатчик OmniVision OV02B10 на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры достигнет 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки обеспечит надежное питание. Операционная система - Android 14, а оболочка ColorOS 14 обеспечит пользовательский интерфейс.

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Детали о стоимости и дате поступления OPPO Reno 11F 5G в продажу остаются в настоящее время недоступными.