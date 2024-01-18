Устройство засветилось на краудфандинговой платформе Indiegogo, благодаря чему стали известны детали его дизайна и некоторые технические подробности

AyaNeo раскрыла эксклюзивные детали о своем последнем творении, мини-ПК AM02, который, будучи вдохновленным легендарной игровой приставкой, впечатляет оригинальным дизайном. Проект AM02 был представлен на Indiegogo, предоставив интересные подробности о его внешности и технических особенностях.

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Элегантный корпус AM02, взявший за основу цветовую гамму NES и угловатые формы, поразит вас своим внешним видом. Вместо привычных геймпадов на передней панели расположены удобные порты USB, а там, где обычно находится слот для картриджей, вас ждет 4-дюймовый сенсорный дисплей, обещающий раскрыть перед вами мир разнообразных игровых возможностей.

Оснащенный разнообразными портами, включая HDMI, USB Type-C, USB Type-A, DisplayPort, Ethernet, а также разъемы для наушников и питания, AM02 обещает стать универсальным и мощным устройством. Сердцем мини-ПК станет процессор AMD Ryzen 7 7840HS с 8 ядрами и 16 потоками, а графическое ядро Radeon 780M добавит впечатляющую графику.

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Сбор средств для этого инновационного продукта начнется 18 января, и в тот же день будут представлены подробные характеристики и цены на этапе краудфандинга. Следите за обновлениями и готовьтесь погрузиться в увлекательный мир новых игровых возможностей с AM02 от AyaNeo.