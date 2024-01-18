Технология Adobe Flash окончательно уступила место HTML5 в 2021 году, но группа энтузиастов продолжает работу над эмулятором знаменитого флеш-плеера с открытым исходным кодом Ruffle

В 2021 году Adobe Flash, после многолетнего влияния, завершила свой путь, уступив место HTML5. Однако в свете этого события группа технологических энтузиастов продолжает внимательно работать над эмулятором Ruffle с открытым исходным кодом, поддерживая интерес к устаревшим Flash-контентам. Этот эмулятор, представленный в виде приложения для Linux, macOS и Windows, а также в форме веб-платформы, активно развивается, предоставляя пользователям возможность воспроизведения контента Flash.

реклама

Разработчики сообщают о значительных успехах, включая поддержку 7 из 10 фильтров Flash, таких как размытие, тень, фаска и свечение. Технология cacheAsBitmap была успешно интегрирована для повышения производительности в играх и рендеринге шрифтов. Особое внимание уделено воспроизведению FLV-видео, интеграции технологии AIR, а также настройке TCP- и XML-сокетов, необходимых для работы многопользовательских Flash-игр. Заметным улучшением стал новый пользовательский интерфейс для настольного клиента, что подчеркивает стремление к удобству пользователя.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подробные обновления и изменения доступны на официальном сайте Ruffle, предоставляя пользователям актуальную информацию о прогрессе эмулятора и его важной роли в поддержке Flash-контентов в пост-Flash-эре.