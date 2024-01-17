Бренд POCO объявил о распродаже фирменных устройств. К примеру, по специальной цене сейчас можно приобрести модель POCO X6 5G с производительным процессором Snapdragon, «разогнанным» AMOLED-дисплеем и АКБ повышенной ёмкости с поддержкой функции быстрой зарядки

Бренд POCO объявил о запуске акции по дешёвой реализации своих устройств, включая выгодные предложения на модель POCO X6 5G. Этот смартфон выделяется мощным процессором Snapdragon 7s Gen 2, который сопряжен с 8/12 ГБ оперативной памяти, предлагая альтернативы с внутренним накопителем объемом 256/512 ГБ.

реклама

Ключевой элемент - плоский AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2712x1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Защитное стекло Gorilla Glass гарантирует прочность. В вырезе дисплея расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков.

Аппарат снабжен аккумулятором емкостью 5100 мАч, поддерживающим 67-ваттную быструю зарядку. Это позволяет восстановить до 100% заряда менее чем за 50 минут. Камера устройства включает главный модуль на 64 Мп с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и макрообъектив на 2 Мп.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Дополнительные возможности включают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и чип NFC для бесконтактной оплаты. Эта акция предоставляет уникальную возможность приобрести данное устройство по привлекательной цене, предоставляя пользователям высокую производительность и богатый функционал. Акции на данный телефон ищите в магазинах вашего города или онлайн.