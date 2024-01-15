Это существенно расширит их возможности по сравнению со стандартным голосовым помощником

Volkswagen внесла значительное обновление в свой автопарк, анонсировав интеграцию востребованного чат-бота ChatGPT в линейку электромобилей. Этот стратегический шаг обещает не только расширить функциональность голосового помощника, уже внедренного в автомобили марки, но и придать ему более гармоничный, человекоподобный характер.

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Голосовой помощник, ответственный за управление информационно-развлекательной системой и климатической установкой в автомобилях Volkswagen, претерпит заметное улучшение с появлением интегрированного ChatGPT. Активация голосового помощника будет осуществляться стандартной фразой "Привет, IDA" или с использованием кнопки на руле. Следует подчеркнуть, что, несмотря на этот технологический прогресс, ChatGPT не получит доступ к конфиденциальным данным автомобиля, и диалоговые взаимодействия будут немедленно удалены для обеспечения высокого уровня конфиденциальности личной информации.

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Это инновационное обновление будет доступно в моделях Tiguan, Passat, Golf, а также в электрических автомобилях ID.3, ID.4, ID.5 и ID.7 уже в текущем году, причем сначала в Европе. Таким образом, Volkswagen стремится предоставить более богатый опыт взаимодействия с технологией в автомобиле, предлагая пользователям расширенные и инновационные возможности, не затрагивая при этом уровень конфиденциальности и безопасности личных данных.