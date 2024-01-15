Китайская компания Ayaneo раскрыла все подробности о новой портативной приставке Next Lite

Корпорация Ayaneo представила свою последнюю портативную игровую консоль, Next Lite, предоставив подробное разъяснение технических особенностей устройства. Этот гаджет, предназначенный для ценителей качественного игрового опыта, управляется собственной прошивкой HoloISO, являющейся модификацией SteamOS. Интересной особенностью является возможность установки операционной системы Windows, что придает приставке дополнительную гибкость.

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Next Lite предлагается в двух вариантах: один с шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 4500U, а другой с восьмиядерным Ryzen 7 4800. Обе версии оснащены встроенной графикой Radeon RX Vega. Экран устройства, с диагональю 7 дюймов, использует IPS-матрицу, имеет разрешение 1280x800 пикселей и яркость 500 нит. Компания, тем не менее, не предоставила информации о частоте обновления экрана.

Управление осуществляется стандартными элементами, однако стики и триггеры используют датчики Холла для устранения дрейфа. Присутствуют гироскоп и линейный вибромотор, что обогащает игровой процесс.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 47 Втч, с поддержкой быстрой 60-ваттной зарядки. Несмотря на детальное описание технических характеристик, информации о времени автономной работы устройства, к сожалению, пока не предоставлено.

Дополнительные возможности включают в себя 16 ГБ оперативной памяти и различные варианты накопителей от 128 до 512 ГБ. Наличие порта USB 3.2 Gen 2 (Type-C) обеспечивает высокоскоростную передачу данных до 10 Гбит/с и подключение к внешнему монитору.

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Ценовая политика такова: базовая модель с процессором Ryzen 5 и 128 ГБ хранилища оценивается в $299, в то время как вариант с 512 ГБ хранилища стоит $349. Модификация с Ryzen 7 и 512 ГБ доступна за $399. Следует отметить, что информация о времени автономной работы устройства пока остается нераскрытой.